تُشكل خطراً على الصحة.. إحباط ترويج 12 ألف قطعة مسلتزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، (مالك شركة للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، بحوزته (12٫215 قطعة مستلزمات طبية "قفازات طبية – كمامات – حشو أسنان") بدون مستندات "مجهولة المصدر" مصنوعة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بالقاهرة،(مالك محل للنظارات الشمسية)، بحوزته (13٫850 قطعة نظارات شمسية مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة مسجلة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.