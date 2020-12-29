"صور إباحية و6 ضحايا والحبس 3 سنوات".. ماذا حدث بقضية محاكمة "أحمد بسام زكي"؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بمعاقبة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

الحكم صدر بعد قرابة الـ 6 أشهر من تداول وقائع اتهام "أحمد بسام"، لتقرر المحكمة إسدال الستار عن القضية التي مرة بالعديد من المحطات والوقائع، بداية من اكتشاف الاتهامات التي وجهت إليه مرورًا بإحالته للمحاكمة، انتهاءً بصدور حكم ضده.

وفيما يلي نستعرض أبرز محطات ووقائع القضية:

بداية الواقعة

في 2 يوليو الماضي، تداولت عدد من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصصًا اتهموا فيها ا"زكي" بالتحرش بهن واغتصابهن تحت وطأة التهديد والإكراه، حيث أنشأت صفحة على تطبيق التواصل الاجتماعي " انستجرام" لرصد وجمع هذه القصص تحت مسمى assaultpolic، لتشهد تفاعلا كبيرا وتعاطفا واسعا.

رد المجلس القومي للمرأة والجامعة الأمريكية

أعلن المجلس القومي للمرأة، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الشاب، على خلفية ما يتداول من معلومات تدينه بارتكاب أعمال مخالفة للأداب بحق عددا من الفتيات.

وقالت الجامعة الأمريكية في بيان رسمي إن أحمد بسام زكي ليس طالباً حالياً بالجامعة، وغادرها عام 2018، مؤكدة أنها لا تتسامح مطلقا مع التحرش الجنسي وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة.

النيابة العامة بعد أول شكوى

أعلنت النيابة العامة، في 4 يوليو الماضي، أنها لم تتلق سوى شكوى واحدة ضد الشاب، قائلة إنها تتابع عن كثب كل يُتداول على مواقع التواصل في ذات الشأن، بالفحص والتحليل، محذرة من تداول الشائعات أو الأخبار الكاذبة.

القبض على الشاب

قال مصدر أمني، إنه تم إلقاء القبض على الشاب أحمد باسم زكي، في 5 يوليو، في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن بعدها مباشرة النيابة العامة بدء التحقيقات معه.

أول قرار من النيابة

في 6 يوليو، قالت النيابة العامة، إنها تجري تحقيقاتها مع أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش بالفتيات، وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

"هتك عرض وتهديد"

وجهت النيابة العامة لأحمد بسام زكي، تهم "هتك عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

كما نسبت النيابة للمتهم، تحرشه باثنتين من الفتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

اعترافات المتهم في التحقيقات

أقر المتهم في التحقيقات بتعرفه على 6 فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً:"إنه تلقى منهن صوراً إباحية لهن، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقاً بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكراً ما أُذيع ورُوِّج عنه -خلاف ما أقرَّ به- بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية".

الطب الشرعي أثبت تعاطيه للمخدرات

أمرت النيابة العامة بالكشف الطبي على المتهم، وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن المتهم أحمد بسام زكي يتعاطى مخدر الحشيش.

إحالة للجنايات

في 1 سبتمبر الماضي، أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهم "أحمد بسام زكي" إلى "محكمة الجنايات المختصة"؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه.

وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات "النيابة العامة"، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير "مصلحة الطب الشرعي" من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

السجن 3 سنوات

بجلسة اليوم، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل.