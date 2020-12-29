شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار «المالية» بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية، ملحق للجريدة الرسمية، في عددها 293 تابع (ج)، قرار وزارة المالية رقم 639 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها، وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها.

ونصت في مادتها الأولى، على أن يتولى المستشار محمد عماد الدين صابر الدجوي، المستشار المساعد (أ) بمجلس الدولة، رئاسة لجنة الطعن السادسة عشرة بالقطاع الأول (القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد).

كذلك، نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عدد 293 تابع (د)، قرار رقم 640 لسنة 2020 بتعديل بعض أحاكم قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015، بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها.

ونصت في مادتها الأولى، أن يتولى المستشار مصطفى إبراهيم سعد العباسي، نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة لجنة الطعن الثانية بمحافظة الدقهلية، ويتولى المستشار إسلام محمد سمير محروس، وكيل مجلس الدولة رئاسة لجنة الطعن الأولى المناوبة بمحافظة الشرقية، كما يتولى المستشار أحمد نوح عبدالفتاح عبداللطيف، المستشار المساعد (أ) بمجلس الدولة رئاسة لجنة الطعن الأولى بمحافظة المنوفية.