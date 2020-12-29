شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يهنئ السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021. وقال محافظ بني سويف: «يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف، بأصدق التهاني القلبية وأرق الامنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، أعاده الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعياً المولى عزوجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وناصراً للحق ،وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها». الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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