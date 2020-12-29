شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لسوق ترعة البوصة بعد تطويره ورفع كفاءته ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سوق ترعة البوصة الذي تم تطويره ورفع كفاءته، المواطنين سواء من الباعة الذين يتم تسكينهم بداية من اليوم أو المواطنين الذين ارتادوا السوق لشراء احتياجاتهم من الخضروات والسلع الأساسية، في خطوة مهمة وجادة وعملية للقضاء على الأسواق العشوائية، تلك المشكلة التي كانت تؤرق المواطن السويفي وتعوق حركة السير والمرور وتتسبب في العشوائية غير المقبولة، ولذلك كان تطوير السوق وتشغيله مطلبا ملحا من المواطنين، والذي قد نفذته المحافظة ضمن خطة متكاملة تهدف للقضاء على العشوائية بكل المدن الرئيسية.

أشرف نائب المحافظ بلال حبش، على تنفيذا توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على أعمال اللجنة المختصة بتسكين الباعة وتنظيم الحركة وفي حضور رئيس المدينة اللواء وليد البيلي، وذلك مع أول أيام تشغيل تجريبي للسوق، حيث تم إرشاد المواطنين والباعة بتعليمات إدارة السوق،بجانب توعية المواطنين بأهمية الإجراءات الاحترازية من عدوى فيروس كورونا، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وذويهم.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير السوق ورفع كفاءته تضمنت إعادة تخطيط الباكيات وعمل ممرات وطرق داخلية تم رصفها، فضلا عن أعمال الدهانات والتسقيف وتجديد وصيانة المرافق بالسوق من مياه وكهرباء، بجانب تزويده بكاميرات تأمين، وغيرها من الأعمال التي تسهل من تحسين الخدمة وتسهيل حركة البيع والشراء داخل السوق مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين.

هذا وقد تم الإعلان عن أسماء المتقدمين لحجز باكيات المرحلة الأولى من السوق، وعددهم 66 بائعا وتاجراً، والذين قد تم حصرهم من مناطق ترعة البوصة وجسر إسلام وعلي مصباح عن طريق لجان ميدانية من المحافظة، ويتم تسكينهم بداية من اليوم تباعا على مراحل، وذلك ضمن خطة لنقل الباعة من الأسواق العشوائية بالمنطقة إلى السوق بعد تطويره وتجهيزه كمكان حضاري، تحت شعار «وداعا للأسواق العشوائية».