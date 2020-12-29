شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: فحص 700 ألف مواطن خلال «الكشف المبكر للأمراض المزمنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في مبادرة الكشف المبكر لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي تنفذها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والمرحلة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة

وقال المحافظ في تصريحات صحفية عقب مناقشته للتقرير اليومي للمبادرة، الثلاثاء، إنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات لعدد 677 ألف و699 مواطنا ممن استفادوا من الخدمات التي تقدمها المبادرة وذلك منذ انطلاقها في 18سبتمبر الماضي وحتى أمس الإثنين «بنسبة 114.6% من إجمالي المستهدف المقدر بــ 591 ألف و290 مواطنا»، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل: التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري

عرض التقرير على المحافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، لمتابعة سير العمل في المبادرة التي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال من فرق مؤهلة ومدربة من القطاع الطبي، بالإضافة إلى فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب والبنوك والجهات الحكومية والمساجد والكنائس والنوادي ،بجانب القوافل العلاجية، حيث تم الكشف على 87 ألف و881مواطنا بمركز ومدينة الواسطى، و85ألف و546 بمركز ومدينة ناصر، و121 ألف و539 بمركز ومدينة بني سويف،و83 ألف و964 بمركز ومدينة اهناسيا، و118 ألف و130 بمركز ومدينة ببا،و96 ألف بمركز ومدينة الفشن و62 ألف و124بمركز ومدينة سمسطا، بإجمالي 677 ألف و699 مواطنا.