شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دمياط الجديدة: تشميع 19 مركزًا للدروس الخصوصية بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن هناك متابعة دائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والشغالات، من خلال إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل بالجهاز بالاشتراك مع شرطة التعمير.

وأضاف «رجب» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن اللجنة واصلت حملتها الموسوعة بتنفيذ قرارات غلق لعدد 19 مركز من مراكز الدروس الخصوصية بالأحياء الأول والثانى والرابع والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، للعمل بدون ترخيص ومزاولة نشاط بالمخالفة، حيث تم تشميعها بالشمع الأحمر وفصل عدادات الكهرباء والمياه عنها وتحرير المحاضر اللازمة لها.

وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة ومنعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم ،محذرا المخالفين من إعادة فتح هذه المراكز، مشيرًا إلى أن من يقوم بفض الشمع الأحمر سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن ضده وتحويلها للنيابة العامة.

وأكد رئيس الجهاز على استمرار تلك الحملات والمرور الدوري بجميع أحياء المدينة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19.