شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان» تنظم معرضًا لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجًا بسوهاج غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جمعية الأورمان، الأربعاء، معرضًا لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان على الأسر الاكثر احتياجًا بقرية «العزبة والعرب» بمركز أخميم، في شرق محافظة سوهاج.

وقال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، في بيان، الثلاثاء، إن تنظيم المعرض ياتى في إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظة سوهاج، لافتا إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وعزب وقرى ومراكز محافظة سوهاج، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، والعمل على دعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن المحافظة.

وأضاف أن تنظيم الأورمان لمعرض الملابس يأتى استكمالًا لجهودها التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة في المحافظة، من توزيع مساعدات موسمية، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة «بترميم الجدران، وعمل الأسقف، والمحارة، والسباكة، والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية، والكهرباء» بالمجان تمامًا، لافتا إلى أن الجمعية مستمرة في توزيع «الألحفة والبطاطين» على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة، وأن لديها خطة محكمه في التوزيع لتغطى جميع القرى والمراكز.