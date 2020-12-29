شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه سيتم وضع آلية محددة لتفعيل الغرامة الفورية في حالة عدم ارتداء الكمامة بواقع 50 جنيه للمخالفين بداية من يوم الأحد 3 يناير القادم ليكون بمثابة رسالة واضحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الشدة والحزم بدون أي تراخي أو تهاون .

جاء ذلك أثناء رئاسة محافظ أسوان لإجتماع خلية إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، الثلاثاء، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء مصطفى عبدالفتاح مدير الأمن، بجانب مديرى الصحة والتعليم والإسعاف والتأمين الصحى والطب الوقائى والمستشفى الجامعى، وممثل الكنيسة .

وتم استعراض سيناريوهات التعامل مع الموجة الثانية لجائحة كورونا خلال الفترة القادمة وخاصة مع تزايد معدلات الاشتباه والإصابة والوفيات حيث تم التنسيق مع جامعة أسوان على تشغيل غرف للعزل بالمستشفى الجامعى الجديد بمدينة أسوان الجديدة بشكل جزئى والحاصلة على موافقة هيئة الاعتماد والجودة مع دعمها بالكوادر البشرية من أطباء وأطقم تمريض لاستيعاب أي أعداد من الإصابات تزيد عن طاقة المستشفى العام بالصداقة الجديدة وباقى المستشفيات المركزية بمختلف المدن والمراكز والتابعة لوزارة الصحة التي تم تجهيزها مرة أخرى لاستقبال الحالات المصابة.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى فتح غرفة عمليات المحافظة وتفعيل الخط الساخن 114 بجانب رفع درجة الاستعداد داخل هذه المستشفيات والأطقم الطبية مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين بكميات كافية، بجانب الأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلى والمخالطين .

وحذر من محاولة استغلال أي من شركات القطاع الخاص للظروف الحالية لزيادة أسعار اسطوانات الأكسجين وخاصة في ظل الاتفاق مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة والتابعة للقوات المسلحة بتوفير كافة احيتاجات مستشفيات المحافظة من الاسطوانات لمنع الاحتكار ومحاولة بعض ضعاف النفوس باستثمار الأزمة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.