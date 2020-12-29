شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل خدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور كلٍّ من: الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية والإغاثية، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال اللقاء أكد رئيس جامعة الأزهر على أن الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً يعد القوة الناعمة لمصر محليًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يحتضن نحو ٣٣ ألف طالب وافد من أكثر من ١٠٠ دولة من مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن رسالة جامعة الأزهر متعددة وليست تعليمية فقط كما يفهم البعض، مضيفًا أن الجامعة تقوم بخدمات مجتمعية داخل الوطن وخارجه، إضافة إلى التمييز الكبير الذي حققه طلاب وطالبات فريق إيناكتس جامعة الأزهر من تمثيل مشرف لمصر من خلال فوزهم بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال ريادة الأعمال، بجانب إسهام أطباء جامعة الأزهر في مواجهة جائحة فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية؛ بأسيوط ودمياط والقاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة، بجانب استضافة المدن الجامعية للعالقين العائدين من مختلف أنحاء العالم خلال الشهور الماضية.

من جانبه أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة الأزهر داعمة لجميع جهود الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدللًا على ذلك من خلال مشاركة أطباء جامعة الأزهر في القوافل الطلبة والإغاثية التي أرسلتها الدولة خلال انفجار مرفأ لبنان، إضافة إلى المشاركة في القوافل الطبية والإغاثية التي تم إرسالها إلى السودان الشقيق خلال أحداث الفيضانات التي تعرضت لها خلال الشهور الماضية.

كما أوضح صديق أن قوافل الأزهر الشريف جابت مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، إضافة إلى قوافل طبية وإغاثية جابت المناطق الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي ختام كلمته أكد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية والإغاثية، استعداد قطاع الطب بجامعة الأزهر للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار المخطط الإستراتيجي للدولة 2030م.

وعلى هامش اللقاء قام الطالب إبراهيم نبيه بإلقاء قصيدة شعرية في حب مصر بعنوان: أزهري من أجل مصر، وقد أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بمستوى طلاب جامعة الأزهر، معبرة عن سعادتها بهذة النماذج المضيئة من طلاب جامعة الأزهر.