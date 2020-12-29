شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الإجراءات الاحترازية للكنائس خلال أعياد رأس السنة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه تم التنسيق مع ممثلي كنيسة الأقباط الأرثوذكس وغيرها من الكنائس، والتشديد في تطبيق الإجراءات الإحتزازية، خلال فترة أعياد رأس السنة، وهو الذي يتوازى مع تشديد الإجراءات الوقائية في المساجد.

وأشار إلى أنه سيتم الرقابة المشددة لضمان وقف أي إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، وإتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي إحتفالية، بالإضافة إلى الغلق الكامل لدور المناسبات، ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، فضلاً عن مراقبة كافة الفنادق الثابتة والعائمة السياحية، أثناء فترة أجازة نصف العام الدراسى، والمتوقع أن تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين لأسوان.