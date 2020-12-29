شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفرالشيخ تقرر استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء بحضورمحافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث رئيس الجامعة والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ورحب رئيس الجامعة بمحافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين موجها لسيادته الشكر لتشريفه الجامعة ومشاركته اجتماع مجلسها والدور الفعال في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما وجه التحيه لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة التمريض والإداريين بالمستشفيات الجامعية على الدور الذي يقومون به خلال هذه الفترة الاستثنائية، مشددا على استمرار التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الجامعة .

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام العام الميلاد الجديد، كما تقدم بخالص التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدة أنها مناسبة سعيدة لكل المصريين، وأن المسلمين والمسيحيين في مصر هم نسيج وطنى واحد يتشاركون في بناء الوطن ودعمه ومساندته والدفاع عنه.

ونعى مجلس جامعة كفرالشيخ خلال جلسته اليوم فقيد الجامعة الراحل الدكتورمحمود نعمة الله عميد كلية الهندسة والذي وافته المنية الأسبوع الماضي، إثر أزمة صحية، مشيدين بما قدمه للجامعة من عمل وجهد خلال سنوات عمله كان فيهم مثال وقدوة للخلق الرفيع والعطاء المتواصل، كما قدم المجلس خالص العزاء لأسرته وزملائه وطلابه سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وصادق المجلس على محضر مجلس الجامعة بجلسته رقم 188 المنعقدة بتاريخ 24 – 11 – 2020 م، ومحضر إجتماع مجلس العمداء بجلسته رقم 141 بتاريخ 8 -12- 2020 م، ومحضر إجتماع لجنة المختبرات والمنشآت الجامعية بجلسته رقم 167 بتاريخ 1 – 12 – 2020 م، ومحضر إجتماع مجلس صندوق دعم البحوث بجلسته رقم 78 بتاريخ 21 – 12 – 2020 م، ومحضر إجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الإجتماعي بجلسته رقم 40 بتاريخ 1 – 12 – 2020 م، ومحضر إجتماع مجلس صندوق إيرادات ومصروفات المدن الجامعية بجلسته رقم 41 بتاريخ 8 – 12 – 2020 م، كما صادق المجلس على محضر إجتماع لجنة المكتبات بجلسته رقم 65 بتاريخ 20 – 12 – 2020 م، ومحضر إجتماع مجلس إدارة الشؤون الطبية بجلسته رقم 4 بتاريخ 24 – 12 – 2020 م، ومحضر إجتماع اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالجامعة ومنشآتها الصحية بجلسته رقم 16 بتاريخ 22 – 12 – 2002 م.

وأشاد د. دسوقي بدور المحافظة وأجهزتها في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى حرص الدولة على مستقبل الطلاب،مؤكدا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصًا على مستقبلهم، مشيرا إلى أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات، ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على دعمه المستمر للجامعة.

من جانبه أعرب محافظ كفرالشيخ عن سعادته بوجوده في رحاب الجامعة بين أهل العلم والعلماء، مؤكدا أن الجامعة هي بيت الخبرة والعلم والاستشارات للمحافظة في شتى المجالات، مشيرا إلى التعاون المستمر بين الجامعة وأجهزة المحافظة ما يحقق تنفيذ برامج التنمية لأبناء المحافظة، وقال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين أنه يسعدني التواصل مع مجلس جامعة كفرالشيخ لعرض أحدث المستجدات في المحافظة موجها الشكر للمنظومة الصحية بالجامعة وتعاونها مع أجهزة وزارة الصحة.

أكد أهمية عودة انضباط الشوارع ورفع الاشغال والباعة الجائلين وأعلن تطوير ٣ أسواق جديدة داخل المدينة خلال الفترة المقبلة وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، كما أشار إلى افتتاح23 فصل للاستزراع السمكي وتدريب طلاب كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد في مزرعة الخاشعة وقرب انتهاء العمل في مستشفى الأورام وسيتم افتتاحه ٣٠ يونيو المقبل ،مشيرا إلى الاهتمام بالجانب الترفيهي والطاقة الفندقيه في المحافظة.