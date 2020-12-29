شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مليون جنيه لدعم علاج مصابي كورونا من العاملين بالوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ مليون جنيه، كدفعة أولى لدعم علاج مصابي فيروس كورونا من العاملين بالأوقاف، الذين يعالجون بمستشفى الدعاة، منها خمسمائة ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، تم صرفها بالفعل، إضافة إلى مبلغ 300 ألف جنيه، من الموارد الذاتية لمستشفى الدعاة، تم صرفها أيضًا بالفعل، كما تم اعتماد ٢٠٠ ألف جنيه إضافية، تحت حساب من يحتاجون للعلاج من العاملين بالأوقاف .

واختتم الوزيرقائلا: «نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».