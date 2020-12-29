شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير السوق السياحي «القيسارية» ضمن مشروع اكتشاف الأصول التراثية بإسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد السوق السياحي المعروف بالقيسارية لجماله وروعته وإبداعه بمدينة إسنا جنوب الأقصر، بعد إعادة تطويره على مدار الشهور الماضية، ضمن مشروع «اكتشاف أصول إسنا التراثية والتاريخية» الذي انطلق على مدار السنوات الماضية لإحياء التراث التاريخى والأثرى القديم داخل مدينة إسنا.

وضم المشروع منطقة محيط معبدإسنا والسوق السياحى بمنطقة القيسارية، ووكالة الجداوى التي كانت تعتبر مقر التجارة لسنوات طويلة وكذلك تطوير عصارة الزيوت الممتد تاريخها لأكثر من ٦٠٠ سنة. وقال محمد أبوصالح، رئيس مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، إن ما تشهده مدينة إسنا من إعادة إحياء التراث بالأماكن التاريخية، ومنها تطوير السوق السياحى «قيسارية» والتى تضم نحو 105 محلات تجارية تم تطويرهم بصورة مميزة خلال الفترة الماضية وظهرت في أبهى صورها، للتأكيد على ما تتضمنه اسنا من مناطق تاريخية يجب استغلالها مستقبلا لتعود بالنفع على الجميع.

فيما أشار المهندس كريم إبراهيم، مدير مشروع تطوير وإعادة اكتشاف الأصول التراثية بإسنا، إلى أن المشروع ساهم في تقديم الدعم الكامل لخدمة حركة السياحة بمدينة إسنا، موضحا أن المشروع شمل ترميم وتطوير وتجديد للمواقع التراثية والتاريخية والآثرية بجانب دعم الأيدى العاملة في السياحة من تدريبات لأصحاب البازارات والسيدات العاملة في تصنيع الهدايا والمنتجات التي تباع للسائحين خلال زيارتهم لإسنا.

وأضاف أن الخطط التي تم إعدادها قاربت على الانتهاء، موضحا أنه يتم حالياً العمل في التشطيبات النهائية لعدد من المواقع التي انتهت تماماً، ومنها إنهاء عدد كبير من البازارات وتنظيم ورش عمل لأصحاب البازارات حول تنمية مهاراتهم في التعامل مع السائحين، والتى قدمها لهم الخبير السياحى، محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي، والذى تحدث معهم عن طرق جذب السائحين وكيفية العمل في زيادة عدد المراكب النيلية التي تتوقف بالمدينة مستقبلاً بجانب مواجهة العقبات التي تظهر للعاملين بالسياحة في مدينة إسنا، وتحسين أساليب الترحيب بالسائحين.