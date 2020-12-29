شكرا لقرائتكم خبر عن «المحرصاوي»: الأزهر الشريف القوة الناعمة لمصر محليًا ودوليًا ويحتضن 33 ألف طالبًا وافدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على أن الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعد القوة الناعمة لمصر محليًا ودوليًا، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يحتضن حوالي ٣٣ ألف طالبًا وافدًا من أكثر من ١٠٠ دولة من مختلف دول العالم.

ولفت «المحرصاوي» خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي لإنشاء وحدة تضامن داخل الجامعة، إلى أن رسالة جامعة الأزهر متعددة، وليست تعليمية فقط كما يفهم لدى البعض، مضيفًا أن الجامعة تقوم بخدمات مجتمعية داخل الوطن وخارجه، إضافة إلى التمييز الكبير الذي حققه طلاب وطالبات فريق ايناكتس جامعة الأزهر من تمثيل مشرف لمصر من خلال فوزهم بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال ريادة الأعمال، بجانب إسهام أطباء جامعة الأزهر في مواجهة جائحة أزمة فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية بأسيوط ودمياط والقاهرة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، بجانب استضافة المدن الجامعية للعالقين العائدين من مختلف أنحاء العالم خلال الشهور الماضية.

وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن جامعة الأزهر، داعمة لجميع جهود الدولة برئاسة الرئيسعبدالفتاح السيسي، مدللا على ذلك بمشاركة أطباء جامعة الأزهر في القوافل الطلبة والإغاثية التي أرسلتها الدولة خلال انفجار مرفأ لبنان، إضافة للمشاركة في القوافل الطبية والإغاثية التي تم ارسالها إلى السودان الشقيق خلال أحداث الفيضانات التي تعرضت لها خلالالشهور الماضية.