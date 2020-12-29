شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور وحدة التضامن الاجتماعى داخل جامعة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر، وذلك لإنشاء وحدة تضامن تعمل على ثلاثة محاور، هي الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، من خلال تقديم خدمات حماية وتنمية اجتماعية، وخدمات تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات تمكين اقتصادي وشمول مالي.

أما المحور الثاني فهو محور التوعية وبناء الشخصية، من خلال عقد الندوات والحلقات النقاشية وتوزيع كتيبات ونشرات توعية وإنشاء منصات الكترونية.

ويتمثل المحور الثالث في دعم المعارف والخبرات من خلال القيام بتنظيم زيارات تفقدية لوزارة التضامن الاجتماعي وإجراء حوارات مع العاملين وتنظيم زيارات ميدانية لمشروعات تنموية تحت مظلة الوزارة، بالإضافة إلى التطوع بجزء من الوقت لصالح مشروعات أو الفئات التي تخدمها وزارة التضامن.