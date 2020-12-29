شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «التضامن» وجامعة الأزهر لإنشاء وحدة بالجامعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي، داخل الجامعة، وذلك في إطار سلسلة البروتوكولات التي وقعتها الوزارة مع الجامعات المصرية، حيث تتيح هذه الوحدة، وجود قنوات للتواصل بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي، لإحداث نوع من التكامل بينهم في تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الطالب الجامعي، باعتباره مواطن مصري، يمثل هدفاً للتنمية المستدامة التي ترتكز على محوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.

قالت نيفين القباج، إن جامعة الأزهر لها تاريخ عريق وعظيم في خدمة التعليم، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعي، لها رسالة جليلة أيضا تجمع بين العمل الخيري والتنموي، وتهتم بالاستثمار في البشر، وكافة الأوجه التنموية المتاحة.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في فعالية توقيع برتوكول التعاون بمقر جامعة الأزهر، أن رسالة التضامن الاجتماعي، ليست معنية فقط بالحد من الفقر ولكن توخى قواعد العدالة في التوزيع بين مختلف الفئات في مختلف المحافظات، كما أن الوزارة معنية بالتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن التوسع في الجزء الاستثماري، يدعم العمل الخيري.