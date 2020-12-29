شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج: نعمل على تاحة حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج أن ملف الرعاية الاجتماعية من أكثر الملفات التي توليها الوزارة أهمية قصوى، مشيرة إلى أن الوزارة معنية بالشراكة معمختلف الجامعات في اطار هذا الملف لتقديم حزمة خدمات اجتماعية واقتصادية للطلاب، موضحة أن شباب الجامعات ثروة قومية والعملالجامعي يمثل أحد السبل لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة «٢٠٣٠«.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة الازهر لانشاء وحدة تضامن داخل الجامعة سبلالشراكة والتعاون مع الجمعيات الاهلية، مؤكدة على دورها الهام في تنفيذ برامج ومبادرات الوزارة، كما استعرضت دور بنك ناصرالاجتماعي باعتباره الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وحدة التضامن الاجتماعي تعمل على توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وذلك منخلال اتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة للطالب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية وللخريجين الجدد بعد الانتهاءمن دراستهم، مما يعزز من السلام والأمن المجتمعي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تلك الوحدات تعمل على تعزيز الوعي الإيجابي لطلاب جامعة الأزهر بهدف زيادة معدلات الاستثمارفيهم، كما تعمل هذه الوحدة على تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب في كافة الأنشطة الخدمية وكذلك تنظيم زيارات تفقدية وميدانية لأنشطةوبرامج وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجامعة.