شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يعقد مؤتمرًا حول إسهامات الإمام الفارابى فى الحضارة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة تنظيم مؤتمر علمى دولى بعنوان: "إسهامات الإمام الفارابى فى إثراء الحضارة الإنسانية"، حيث تعقد فعاليات المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس يومي 15 و16 من شهر فبراير القادم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن هذا المؤتمر يأتى فى إطار عناية الأزهر الشريف بالرموز الفكرية والعلمية للأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل، وعلى امتداد رقعتها الجغرافية، ومع امتداد أعراقها، حيث تعقد فعالياته فى تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بعقد الفعاليات العلمية لتشجيع الباحثين وإلقاء الضوء جهود العلماء فى دعم وإثراء الحضارة الإنسانية.

أضاف عيّاد، أن الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم؛ لإدراك ما قدموه لتاريخ الإنسانية، وما يمكن أن يقدمه حاضرهم قياسًا على ما قدمه ماضيهم، خصوصًا وأنه ماض يضرب بجذور عميقة فى التاريخ الإنسانى، وله أبعاد متنوعة أثرت تأثيرًا إيجابيًّا في الحضارة الإنسانية.

وأوضح الأمين العام أن الإمام الفارابى كانت له بصمته المؤثرة والواضحة فى مسيرة الحضارة الإنسانية في جوانب عدة؛ كالمنهج والفكر السياسى، والعلم التطبيقى، والموسيقى، وعلوم الآلة، وعلوم اللغة، وإحصاء العلوم، وعلوم الدين، بالإضافة لدوره البارز فى الفلسفة، وهذا ما يؤكد على استحقاقه لأن يكون معروفا بـ «المعلم الثانى»، مشيرً إلى أن المؤتمر سيفتح الباب أمام مشاركات الباحثين بأوراق عمل فى محاور المؤتمر المختلفة بعدة لغات هى: اللغة العربية والإنجليزية والكازاخية والفرنسية والإسبانية.

ويناقش المؤتمر إسهامات الإمام الفارابى من خلال مجموعة من المحاور، أولها: الفقه السياسى الإسلامى فى فكر الفارابى، والثانى: الفلسفة الخلقية فى فكر الفارابى، والثالث: فلسفة اللغة عند الفارابى، والرابع: الفارابى والحضارة الإنسانية: العلم والفلسفة والمنطق، والخامس: ببليوجرافيا الفارابى.