شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق عاجل فى فصل طالب بجامعة دمنهور بعد حديثه عن إجراءات مواجهة انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح تحقيق عاجل من قبل الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، فى الوقائع التى ذكرها الطالب مصطفى شعلان والمقيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة دمنهور، إثر قيام الطالب بمداخلة هاتفية لأحد البرامج الحوارية على التيلفزيون المصرى، تسببت فى فصله من الكلية لمدة عام.

ووجه الوزير، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل ، رئيس الجامعة بالتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسئول عنها تاديبيا أيا ما كان موقعه أو وظيفته، في حال ثبوت تلك الوقائع التي ذكرها الطالب، وهو ما قد ينفي عن الطالب تهمة نشر أخبار كاذبة أو نشر الإشاعات.

وطلب الدكتور خالد عبدالغفار بموافاته بنتيجة التحقيق وكذلك موافاته خلال 48 ساعة بتقرير وافي من اللجنة التي سبق للمجلس الأعلى للجامعات أن قرر تشكيلها بكل جامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع؛ لرصد وإثبات المخالفات التي ترتكب سواء من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين أو الطلاب، للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا به ما قامت اللجنة من إجراءات لرصد وإثبات تلك المخالفات.

كما طلب الوزير من الدكتور رئيس الجامعة بإعداد تقرير شامل عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.