شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنظم مسابقة دولية فى الحاسب الآلى لطلاب المدارس من سن 13 حتى 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم رعاية المسابقة العالمية للطلاب على تطبيقات الأوفيس وMicrosoft ، والتى تعد من أكبر المسابقات فى مجال الحاسب الآلى على مستوى العالم ويشارك فيها 150 دولة، وتقام فى أغسطس من كل عام ليتم اختيار أفضل 50 طالبا على مستوى العالم بحصول الطالب على أعلى الدرجات فى الاختبار.

وأوضت الوزارة فى خطاب للمديريات سيتم الإعلان عن المسابقة فى المدراس والإدارات التعليمية عن بدء هذه المسابقة طبقا للشروط، منها أن يكون سن الطالب من 13 حتى 18 عاما ومن المدارس الحكومية للتعليم العام والفنى وفى حالة رغبة طلاب المدارس الخاصة بالاشتراك فى المسابقة يتم التعامل من خلال الشركة الداعمة لهذه المسابقة، ويقوم مركز التطوير التكنولوجي بعمل رابط أونلاين ونشر هذا الرابط الخاص بالانضمام للمسابقة بالمدارس وأقسام التطوير بالإدارات التعليمية والتي تتيح فيه التسجيل للطلاب الراغبين في الاشتراك في هذه المسابقة.

وأشارت إلى أن مركز التطوير التكنولوجي بإعداد مخطط تدريبى أونلاين للطلاب الذين سجلوا بياناتهم بالمسابقة ويقوم بتدريبهم أفضل عناصر من المدربين المعتمدين لهذه الشهادات بالمحافظة ويتم إختبار أفضل الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة عن طريق اختبارات قبلية لقياس سرعة إنهاء هذه الاختبارات بأعلى الدرجات وسيتم إرسال آلية تنفيذ هذه الاختبارات لاحقا لمركز التطوير التكنولوجي.

وأكدت الوزارة إلى أنه يتم تسجيل الطلاب المرشحين للاختبارات النهائية للطلاب عبر رابط سيتم إرساله لمراكز التطوير التكنولوجي للتسجيل عليه للطلاب المشاركين والحاصلين على أعلى درجات والوقت النهائى لاجتياز الاختبارات ويتم تحديد موعد بمراكز الاختبارات المعتمدة بمراكز التطوير التكنولوجي لعقد اختبارات نهائية مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية، ويتم اختيار الطلاب الفائزين طبقا لاعلى الدرجات واسرع وقت لحل الاحتبارات وذلك للانضمام إلى معسكر نهائى لاختيار الطلاب الذين سوف يمثلوا جمهورية مصر العربية في المسابقة الدولية.