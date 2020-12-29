شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 90% من طلبة الشهادة الإعدادية انتهوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرابة 90% من طلبة الشهادة الإعدادية انتهوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسى الأول، المقرر لها يناير المقبل، موضحة أن آخر موعد للتسجيل بعد غد الخميس 31 ديسمبر الجارى.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الطلاب الذين لم يسجلوا سرعة انتهاء تسجيل الاستمارة قبل غلق باب التسجيل باعتبار خطوة التسجيل الإلكترونى الاستمارة ضمن خطوات التقدم للامتحانات الورقية التى تنطلق على مستوى كل محافظة خلال الشهر المقبل.

وأكدت الوزارة، أنه فى إطار الإجراءات الخاصة بالتجهيز لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، وإيماء إلى إجراءات تطوير منظومة التعليم التى تشمل ميكنة إجراءات التقدم للامتحانات العامة وطباعة الشهادات العامة المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعى للأوراق الثبوتية، فقد تم إتاحة التطبيق الإلكترونى الخاص بقيام الطلاب بتسجيل الاستمارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التسجيل الإلكترونى بداية من هذا العام سوف يكون باستخدام البريد الإلكترونى الرسمي للطالب، الذى يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسى الإلكترونى الموحد عبر الرابط التالى Office365.emis.gov.eg.

وشددت الوزارة، على المدارس الإعدادية بالتأكيد على طلاب الصف الثالث الإعدادى المقيدين بالمدارس، سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، موضحة أنه فى حال وجود أى خطأ فى البيانات يتم الرجوع فورا للمدرسة لإجراء عملية التصحيح على قاعدة البيانات وويتم الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكترونى.