شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 56 رحلة جوية لنقل 4930 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير مصر للطيران غدا الأربعاء، 56 رحلة جوية إلى كل من "دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت ، واشنطن، الرياض، بغداد، جدة، الدمام، المدينة المنورة، لندن، باريس، امستردام، روما، نيويورك، ميلانو، البحرين، عمان، مسقط" و20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4930 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.