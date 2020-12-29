شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار منح مأمورى الضبط سلطة منع احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، أن يكون لمأمور الضبط القضائى السابق منحهم هذه الصفة، فى نطاق اختصاصهم الوظيفى، سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

وجاء فى الجريدة، يسدد مبلغ التصالح فى الجرائم بالمادة الثامنة، من قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، لمأمور الضبط القضائى أو لمن له صفة الضبطية القضائية، بحسب الأحوال وذلك بالإيصال اللازم الذى تصدره كل جهة ممهورًا بخاتمها، ومذيلًا باسم محرره بخط مقروء، ومبينًا به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك فى تقرير ضبطها.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، والتى تمت الموافقة عليها، والمقرر بدء تطبيقها من الأحد المقبل، بشأن إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق لأى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية.

وتضمنت قرارات الحكومة وقف أى فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات وغرامة فورية على 3 فئات تبدأ من 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة تطبق من الأحد المقبل.