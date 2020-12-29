شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستعرض حصاد أنشطة التعاون مع الجهات الأخرى خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون خلال عام 2020 مع عدد من الجهات والهيئات الشريكة، حيث بلغ عدد هذه البروتوكولات ما يقرب من 23 بروتوكولا، نستعرضها فى السطور التالية:

في يناير 2020 تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن ووزارة الدولة للإنتاج الحربي لإنشاء وتجهيز وتشغيل مستشفى متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمنطقة إمبابة وقد جاء البروتوكول في إطار الإهتمام بخدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان من خلال استغلال المنشآت الصحية التابعة للوزارة وغير المستغلة.

وفي 29 من يناير وقع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارة التضامن الاجتماعي للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراده، وقد جاء ذلك في إطار حرص الهيئة على المشاركة في مبادرة (حياة كريمة) لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما في 6 من فبراير تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء واستهدف البروتوكول العمل علي توعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية من خلال حملات الدعوة والتأييد والمشاركة المجتمعية.

ووقع في 9 من مارس بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي تم الاتفاق فيه علي فتح آفاق ومجالات جديدة لتنفيذ إدماج العمل البيئي مع العمل المجتمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لشرائح الشباب والمرأة من خلال المشروعات البيئية، والعمل على التدريب والتعريف بآليات التمويل والتسويق لتلك المشروعات.

وفي 10 مارس وقعت وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام بروتوكول تنمية وتطوير لمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والمساهمة في رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بمؤسسات الرعاية.

أما في 23مارس تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لتوفير المقابل النقدي للإعاشة للأسر المتضررة بمنطقة زرايب 15 مايو واستهدف البروتوكول توفير قيمة الإعاشة الشهرية المؤقتة لعدد حوالي (550) أسرة من قاطني منطقة زرايب 15 مايو بمحافظة القاهرة والعبرة بالحصر النهائي بواقع (1000) جنيه شهرياً مدة (12) شهر تبدأ من 1 إبريل 2020 .

وفى نهاية مارس استتبع ببروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتوفير المقابل النقدي لقيمة الإيجارات الشهرية للمتضررين بمنطقة زرائب 15 مايو لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

أما في 2 أبريل فقد وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية لدعم الأسر المتضررة جراء انتشار فيروس كورونا 19يأتي ذلك لمساندة الدولة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا ، ولرفع المعاناة عن الفئات المتضررة جراء هذه الأحداث.

وفي 5 أبريل تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة أهل مصر للتنمية، استهدف البروتوكول دعم وتفعيل التعاون بين أطرافه الثلاثة من خلال تخصيص منطقة الخدمات الخاصة بمؤسسة أهل مصر للتنمية لاستغلالها لعزل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وفي 18 مايو وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مشترك مع شركات بيت الخبرة ويمثلها مؤسسة خالد عبد الله للرعاية الاجتماعية تقوم الوزارة بتقديم كشوف معتمدة بعدد 10 آلاف أسرة من المستحقين والسابق فحصهم بمعرفتها، إلى شركات بيت الخبرة لتتولى هي صرف حقوق شهرية لكل أسرة حسب الحالة الاجتماعية وعدد أفراد كل أسرة وفقاً لكشوف الأسماء المعتمدة.

واستتبع في 14 يوليو بملحق بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن وشركات بيت الخبرة ويمثلها مؤسسة خالد عبد الله للرعاية الاجتماعية حيث تقوم الوزارة بإضافة 10 آلاف أسرة معتمدة ليصبح العدد 20 ألف أسرة من المستحقين والسابق فحصهم بمعرفتها، إلى شركات بيت الخبرة لتتولى هي صرف حقوق شهرية لكل أسرة حسب الحالة الاجتماعية وعدد أفراد كل أسرة ووفقاً لكشوف الأسماء.

وفي 3 سبتمبر وقع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لإنشاء وحدات غسيل كلوي لمرضى الغسيل الكلوي (كبار وأطفال) المصابين بفيروس الكوفيد 19، وتجهيز المعامل الجامعية وإمدادها بكبائن السلامة البيولوجية لعدد 30.000 مستفيد شهرياً على مستوى العشر معامل بمستشفيات: (جامعة القاهرة، جامعة كفر الشيخ، ومعهد الكبد، جامعة قناة السويس، جامعة الفيوم، جامعة المنيا، معهد أورام أسيوط، جامعة سوهاج، وجامعة أسوان، والمعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية ومقره جامعة عين شمس).

كما تم تقديم دعم نقدي بحساب تبرعات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لدعم 4 وحدات غسيل كلوي تتضمن كل وحدة ستة ماكينات غسيل كلوي وفلاتر للغسيل طبقاً لمتوسط الاستخدام لتغطية مدة 3 أشهر، وتقديم دعم مادي لتجهيز عدد 9 معامل للسلامة البيولوجية والمعمل المركزي (بإجمالي 10 معامل).

وفي نفس اليوم وقع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة أهل مصر للتنمية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتنفيذ مبادرة "أمان أهل مصر"لتوفير 11 ألف من اطقم الملابس الوقائية وواقي الوجه للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية من العاملين في المستشفيات الجامعية طبقاً للاحتياجات والترويج المشترك للفعاليات والمبادرات ذات العلاقة بالأنشطة المشتركة من قبل الأطراف عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أيضا المشاركة في الفعاليات وفقاً لما يتم الاتفاق عليه فيما بين الأطراف.

كما تم في نفس الشهر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الإجتماعى استهدف تطوير مؤسسات الرعاية ودور الأيتام وإتاحة خدمات وزارة التضامن للأشخاص ذوى الإعاقة.

وفي 24 سبتمبر وقع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارة بشأن تطوير مؤسسات الرعاية ودور الأيتام، وإتاحة خدمات وزارة التضامن للأشخاص ذوي الإعاقة.

أما في 30 من سبتمبر فقد تم توقيع اتفاقية منحة المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن الحوكمة الإقتصادية الشاملة والتي أشتملت علي التركيز على الأنشطة التى تعزز الشمولية والشفافية فى نظم الحوكمة المصرية،وزيادة آليات المحاسبة وكفاءة المؤسسات العامة وتذليل العقبات التى تعرقل المشاركة الإقتصادية والإجتماعية للمرأة والمجتمعات المهمشة.

وفي 13 من أكتوبر تم توقيع خمسة بروتوكولات بين الوزارة وكل من،جامعة دمنهور لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل جامعة دمنهور،و جامعة مدينة السادات بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة مدينة السادات،و جامعة الاسكندرية بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة مدينة الإسكندرية،و جامعة مطروح بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة مدينة مطروح،و جامعة بورسعيد بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة مدينة بورسعيد.

وتتضمن البروتوكولات تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة2030، ولا سيما الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، حيث تتيح الوحدة وجود قنوات بين الوزارة والجامعة، وذلك لتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب ولتعزيز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات وأخيراً لدعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصرية.

وفي 6 من أكتوبر تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الإجتماعى ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية بشأن برنامج فرصة تضمنت تحسين الدخل وخلق فرص عمل ورفع الوعى لدى الأسر المصرية الفقيرة.

وفي 3 ديسمبر وقع بروتوكول برنامج التعاون الفنى بين وزارة التضامن الإجتماعى ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO أستهدف البروتوكول بناء قدرات المستفيدين اللذين تدعمهم وزارة التضامن الإجتماعى بالمحافظات المستهدفة من خلال مبادرة فرصة.