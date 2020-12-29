شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يشهد إعادة ترميم كباش معبد الكرنك بالأقصر السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، السبت المقبل إعادة ترميم كباش معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، وقال مدير العلاقات والإعلام بمنطقة آثار الأقصر أحمد خليفة - فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن وزير السياحة من المنتظر أن يبدأ زيارته للأقصر مساء الجمعة، ومن المقرر أن يتفقد عددا من المواقع الأثرية بالبرين الشرقي والغربي.

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