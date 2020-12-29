شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية فى 5 محافظات ويضبط منتجات غير صالحة للاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين و التجارة الداخلية أن جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية موسعة فى محافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ والسويس وبني سويف استهدفت الصيدليات والمراكز الطبية ومخازن المستلزمات الطبية بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومباحث التموين وأسفرت الحملات بمحافظة القاهرة عن غلق عيادة وضبط 138 صنف أدوية مجهولة المصدر يأتي ذلك بعد أن تلقي الجهاز شكوي من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شراء كورس رجيم من أحد العيادات الخاصة وبعد الشراء وجد أن الدواء به رائحة كريهه والعلبة الخاصة به مفتوحه .

وقال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، تم ضبط 160 أمبول أدوية مخدرة و1133 أمبول أدوية مجهول المصدر و 2000 زجاجة ادوية مجهولة المصدر و50 جهاز حجامة بمخزنين للأدوية فى سوهاج وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار حسام الدين أن محافظة السويس تم إعداد حملات تفتيشية بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي علي 12 صيدلية وأسفرت الحملات عن غلق صيدليتين لعدم وجود دكتور صيدلى وضبط 600 قرص أدوية مخدرات جدول و90 قرص أدوية منتهية الصلاحية و 30 أنبول أدوية غير مسموح بتداولها وعليه تم تحرير محاضر بالمضبوطات والتحفظ عليها وإخطار النيابة العامة للتصرف.

وبمحافظة بني سويف تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة أستهدفت الحملات مركزينض للحجامة وتم ضبط 2200كاس حجامة و800 أنبوبة اختبار لجمع الدم و170 مشرط جراحي وتم غلق المركزين بالشمع الأحمر والتحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة .ض

وأضاف رئيس الجهاز أن الحملات بمحافظة كفر الشيخ ضبطت 5161 قرص أدوية مخدرة مهربة مجهولة المصدر وتم مصادرة الأدوية وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لإتخاذ شؤنها.