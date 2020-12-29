شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم جولة لأئمة السودان فى القلعة ومسجدى الرفاعى والسلطان حسن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر والسودان، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جولة ميدانية للآثار لكل من (القلعة ومسجد محمد على ومسجدى "الرفاعى والسلطان حسن".

وفى بداية الجولة قام المتدربون بزيارة للقلعة ومسجد محمد على ، وقد استمع الأئمة المتدربون لشرح تفصيلى حول مسجد القلعة وما يحويه من زخارف إسلامية رائعة ، وقباب شاهدة على مدى ما وصلت إليه العمارة المصرية من الروعة والجمال ، كما زار المتدربون مسجدى الرفاعى والسلطان حسن.

وأعرب الأئمة السودانيون عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الميدانية للأماكن السياحية وبآثارها الطيبة على نفوسهم ، وقدموا كامل الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هذه البرامج الرائعة للدورة التدريبية المشتركة ، سواء من الناحية العلمية أم من ناحيتها الثقافية.

وقال الدكتور محمد عباس محمد قرشى، إننا فى بلدنا الثانى مصر منبع الحضارات وأساس العلوم، وقد تعلمنا الكثير من الأفكار التى تنير لنا الطريق ، وتحملنا أمانة كبيرة وعظيمة عند الرجوع لبلدنا، فيما أشاد الشيخ مهند الأمين بمجهودات وزارة الأوقاف المصرية فى تفنيد الفكر المتطرف ورؤيتها الثاقبة فى أفكارها الوسطية ، قائلاً: "سررنا بتلك المناظر التراثية الشيقة التى تحمل فى طياتها ثقافة عريقة لوطن عريق هو مصر".