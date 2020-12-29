شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يصل دار عزل مستشفى سعاد كفافى تمهيدا لافتتاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى مقر دار العزل الصحى لمستشفى سعاد كفافى التابعة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والكائن بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لتفقد جاهزية الدار وافتتاحها .

يشارك فى حضور الافتتاح خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعمرو الليثى، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، وعدد من رؤساء تحرير الصحف.

تم تجهيز مبنى دار عزل مستشفى سعاد كفافى بأقصى طاقته، واستعداده لاستيعاب المرضى، حيث تم إمداد المبنى بجميع المعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ورفع كفاءته بالكامل فى كل التخصصات، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، وتوفير بوابات تعقيم بمدخل المبنى .