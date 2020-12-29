شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد مليون جنيه لدعم علاج مصابى كورونا من العاملين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ مليون جنيه كدفعة أولى لدعم علاج مصابى فيروس كورونا من العاملين بالأوقاف الذين يعالجون بمستشفى الدعاة.

وقال جمعة فى تصريحات اليوم، إن المبلغ المخصص يتضمن 500 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة تم صرفها بالفعل، إضافة إلى مبلغ 300 ألف جنيه من الموارد الذاتية لمستشفى الدعاة تم صرفها أيضًا بالفعل ، كما تم اعتماد 200 ألف جنيه إضافية تحت حساب من يحتاجون للعلاج من العاملين بالأوقاف.

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت حصاد الوزارة خلال عام 2020 فى مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة، حيث أكدت أنه تم علاج 104 حالات من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وعلاج 507 مرضى من حالات قوائم الانتظار، بتكلفة مالية بلغت (5,311,960) جنيهًا، كما تم افتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى الدعاة، وتم تزويد المستشفى بعدد (31) جهازًا طبيًّا حديثًا ومتطورًا بتكلفة مالية بلغت (13,988,467) جنيهًا.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه فى ضوء عناية الوزارة بأبنائها والعاملين بها من الأئمة والإداريين والعمال وجميع الجهات التابعة للوزارة وجميع منتسبيها، ومراعاة للظرف الراهن، قد وجه إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بسرعة إعداد مكان ملائم لعلاج مصابى كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وبالمعايير والضوابط التى تحددها، وأن الأولوية ستكون لأبناء الوزارة والعاملين بها مع إتاحة الخدمة لجميع أبناء الوطن، مؤكدا على التزام المستشفى بالإجراءات والضوابط والأسعار التى تحددها وزارة الصحة، وتحديد نسبة خصم خاصة على علاج العاملين بالأوقاف يتم الاتفاق عليها بين المستشفى والوزارة.