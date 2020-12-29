شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد إنجازات الدولة فى قطاع الطرق والكبارى خلال 2020 × 24 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة حصاد إنجازاتها فى قطاع الطرق والكبارى خلال عام 202، حيث شملت إنشاء عدد كبير من الطرق والكبارى الجديدة بجانب تطوير طرق وكبارى قائمة ورفع كفاءتها، خلال التقرير التالى:

1ـ بلغت إجمالي أطوال الطرق التي تم تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرق 625 كم بتكلفة 10.2 مليار جنيه.

2ـ تم إنشاء طريق مزدوج في المسافة من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى شرم الشيخ بطول 342 كم وبتكلفة بلغت 5.6 مليار جنيه.

3ـ تم تطوير طريق "النفق – النقب" بطول 231 كم وبتكلفة بلغت نحو 3.2 مليار جنيه.

4ـ تم تطوير طريق "109كم" حتى النفق بطول 24 كم إلى 869.6 مليون جنيه.

5ـ تم إنهاء تنفيذ مشروع إنشاء طريق الخدمة بطريق "القاهرة – السويس الصحراوي" بطول 28 كم وتكلفة 572.6 مليون جنيه.

6ـ تم إعادة تأهيل طرق بأطوال 500 كم وبتكلفة 1.5 مليار جنيه وأهمها ازدواج طريق "المنصورة – مدخل كوبري طلخا" بطول 10 كم بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه.

7ـ تم رصف ورفع كفاءة طريق "بلقاس – الستاموني" بطول 25 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه.

8ـ الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى والثانية من طريق "دهب – نويبع" بطول 50 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه.

9ـ رصف ورفع كفاءة طريق "سعام – كاترين" بطول 65 كم وبتكلفة بلغت نحو 315.9 مليون جنيه.

10ـ رفع كفاءة وازدواج طريق "الشيخ فضل – راس غارب" بطول 13 كم وبتكلفة بلغت 89 مليون جنيه.

10ـ الانتهاء من المرحلة الأولى لرفع كفاءة طريق "المحلة – نمرة البصل – كفر الشيخ" بطول 16 كم بتكلفة 35.7 مليون جنيه.

11ـ شرء معدات حديثة لمواكبة التكنولوجيا المتقدمة في مجال صيانة الطرق بتكلفة بلغت نحو 400 مليون جنيه.

12ـ تنفيذ 156 كوبري ونفق ضمن 4 مشروعات لإنشاء محاور عرضية متكاملة تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتساهم في تنفيذ مخططات التنمية الشاملة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية في صعيد مصر.

13ـ إنشاء محور عدلي منصور على النيل بطول 7 كم، وبتكلفة بلغت نحو 1.1 مليار جنيه.

14ـ إنشاء محور سمالوط على النيل بطول 24 كم وبتكلفة وصلت إلى 1.9 مليار جنيه.

15ـ إنشاء محور قوص على النيل بطول 19 كم بتكلفة بلغت نحو 1.5مليار جنيه.

16ـ إنشاء محور كلابشة على النيل بطول 23 كم ويشمل 9 كباري و5 أنفاق بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

17ـ افتتاح محور المحمودية بطول 21 كم ليخدم 4 أحياء في الإسكندرية ويشمل 14 كوبري.

18ـ افتتاح محور الفريق العصار (مصر الجديدة- محور تحيا مصر) بطول 18 كم ويشمل 8 كباري.

19ـ تطوير 30 طريقاً فى شرق القاهرة بالإضافة إلى إنشاء 26 كوبري.

20ـ إنشاء 5 كباري علوية محل الاختناقات المرورية على طريق بنها – المنصورة بإجمالي طول 3.6 كم وبتكلفة تصل إلى 1.4 مليار جنيه.

21ـ إنشاء كوبري دكرنس العلوي بطول 1250 كم وبتكلفة 357 مليون جنيه.

22ـ إنشاء كوبري قلما العلوي بطول 712 متر وبتكلفة 244 مليون جنيه.

23ـ إنشاء الكوبري العلوي أعلى مزلقان السكة الحديد فى ميدان المديرية ببني سويف بطول 540 متر بتكلفة 90 مليون جنيه.

24ـ إنشاء كوبرى تقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى مع طريق الفيوم بطول 700 متر، وبتكلفة تبلغ 274 مليون جنيه.