شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يعلن استفادة 28 مليون سيدة من خدمات المجلس خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المجلس القومى للمرأة تقريره السنوى بعنوان " حصاد المجلس لعام 2020" ، حيث أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أنه على الرغم من أن عام 2020 شهد انتشار جائحة فيروس كورونا وما تبعها من تداعيات كبيرة على كافة المستويات ، إلا أن المجلس القومى للمرأة ومنذ اللحظة الأولى لم يتوقف عن العمل يوم واحد ، وحقق العديد من الانجازات ، من أهمها وصول عدد المستفيدات من جهود المجلس القومى للمرأة من حملات التوعوية والبرامج وورش العمل التدريبية وغيرها من الأنشطة لدعم وتحسن وضع المرأة إلى 28,853,681 بجميع محافظات الجمهورية .

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن من أبرز انجازات عام 2020 أن الحكومة المصرية ممثلة فى “المجلس القومى للمرأة" كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار "ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد" واتبعها تقارير الرصد " مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" Women Policy Tracker وحتى يوليو 2020 تم رصد أكثر من 106 تدابير وإجراءات وقائية اتخذتها الدولة المصرية داعمة للمرأة.

واحتلت مصر المرتبة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث عدد الإجراءات المتخذة لدعم المرأة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الإجراءات التى اتخذتها مصر وفقًا لمعايير الأمم المتحدة 21 إجراء وتدبير، وهو أعلى مستوى تم اتخاذه فى منطقتى الشرق الاوسط وغرب آسيا منذ بداية الأزمة وذلك وفقا لما جاء بالتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حول الإجراءات التى اتخذتها دول العالم لمساندة المرأة خلال الجائحة.

كما أشارت رئيسة المجلس الى التعاون مع وزارة الخارجية فى قيادة تحرك دولى فى الأمم المتحدة من أجل تخفيف التداعيات الاجتماعية لانتشار الجائحة على الفئات الأكثر تضررا لاسيما النساء والفتيات ، لافته الى أنه فى نوفمبر 2020 اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان مشروع القرار المصرى غير المسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا المستجد"، وانضم لقائمة رعاة القرار 19 دولة عربية و60 دولة حول العالم.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن من أبرز انجازات المجلس فى عام 2020 أيضاً الشراكة مع وزارة الخارجية فى دخول منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الاسلامى حيز النفاذ واطلاقها من القاهرة مقر المنظمة وانعقاد اجتماعها الأول.

وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2020 قدم المجلس مقترحات بشأن تعديلات تشريعية تحمى المرأة من العنف ، وقد ترتب على ذلك صدور مجموعة قوانين داعمة للمرأة المصرية فى عام 2020 : هى قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك بإضافة مادة جديدة تنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وافساد الاخلاق وكذلك المنصوص عليه فى المادة 96 من قانون الطفل / القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لأول مرة وضعت وصفا ونصوص لتجريم ومعاقبة التنمر / قانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية "المادة 47" فيما يتعلق بمسائل الولاية على مال.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى الى أن عام 2020 شهد مجموعة شراكات هامة للمجلس مع عدداً من الوزارات بما يحقق صالح المرأة المصرية حيث شارك المجلس وزارة العدل وهيئة النيابة الادارية فى إطلاق البرنامج الأول من نوعه والخاص بورش العمل التفاعلية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة والادعاء أمام المحاكم التأديبية ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة فى أماكن العمل استفاد منها 127 عضو/ة من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، هذا الى جانب الشراكة مع النيابة العامة فى تنفيذ برامج تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة فى التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة [استفاد من البرنامج منذ إطلاقه عام 2016 حتى 2020 {509 عضو} والتواصل المستمر واحالة الشكاوى المقدمة من مكتب شكاوى المرأة وقد شهد هذا العام القاء الضوء على عدد من القضايا التى برز فيها دور النيابة العامة فى سرعة وحسم الإجراءات المتخذة بشأنها بما ساهم فى توفير بيئة مشجعة لتقدم ببلاغات للقضايا تمس المرأة والفتاة

وفى مجال حماية المرأة فى وسائل النقل والمواصلات عقد المجلس شراكة مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر فى إطلاق حملة السكة أمان لضمان التنقل الأمن للمرأة ورفع الوعى بمختلف قضايا المرأة لاسيما التصدى لظاهرة التحرش.

وفى مجال دعم وصول المرأة للمواقع القيادية عقد المجلس شراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى إطلاق الدورة الثانية لبرنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية، والذى نظمه المعهد القومى للإدارة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزورى الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، بهدف ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية فى الحكومة المصرية، وخلال العام 2020 استفادت من البرنامج 138 سيدة ليصل بذلك إجمالى المستفيدات من البرنامج منذ إطلاقه عام 2019 إلى 228 قيادة نسائية.

كما لفتت رئيسة المجلس الى الشراكة مع وزارة التعاون الدولى والمنتدى الاقتصادى العالمى فى إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذى يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة لتضييق الفجوة بين الجنسين بما يحسن مؤشرات الدولة فى التقارير الدولية ، هذا فضلاَ عن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة فى إطلاق دورى كرة القدم الخماسى بالمحافظات، كوسيلة لاستخدام الرياضة فى تعديل السلوكيات السلبية تجاه المرأة {وصل عدد المستفيدين/ات 85,840 منذ اطلاقها}.

وفى مجال التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات وإطلاق مجموعة من الحملات التوعوية لحماية المرأة من كافة أشكال العنف عقد المجلس شراكة مع وزارة الاتصالات فى إطلاق حملة "اتكلمى إحمى نفسك وغيرك " Cybersafety لزيادة الوعى حول المخاطر الإلكترونية وطرق الاستخدام الأمن وسبل الإبلاغ عن جرائم العنف الإلكترونى [وصول 307 ألف] ، وحدثت شراكة بين المجلس و منصة انستجرام فى إطلاق حملة حاسبوا على كلامكم بالتعاون لتسليط الضوء على مشكلة التنمر عبر الإنترنت [وصول 5 مليون 800 ألف] ، ومؤخراً شراكة مع منصة فيسبوك فى إطلاق حملة موارد سلامة المرأة، وإصدار كتيب ارشاد أونلاين حول سبل حماية المرأة من الجرائم الالكترونية من خلال أدوات الحماية التى توفرها المنصة [39 ألف وصول].

كما عقد المجلس شراكة مع وزارتى التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفنى فى فعاليات ختام المرحلة النهائية من برنامج هى تقود She Leads الذى أُطلق العام الماضى بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة، وبمشاركة {50} طالبة تدربن على القيادة وريادة الأعمال وكيفية تحويل الأفكار إلى مشروعات من خلال ورش عمل تفاعلية وجلسات إرشاد مع الخبراء فى مجال ريادة الأعمال.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أنه تم التعاون مع وزارة التعليم العالى فى إنشاء (3) عيادات "المرأة الآمنة" بمستشفيات جامعات القصر العيني، المنصورة وعين شمس ، وتم عقد شراكة مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى تنفيذ حملة "مراكب النجاة" للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ فعاليات توعوية بأكثر المحافظات تصديرا للهجرة. {1,287,305 من محافظات البحيرة والغربية والمنيا} ، وشراكة مع وزارة البيئة فى تنفيذ حملة التوعية البيئية وتدوير المخلفات على مستوى (124) حى بمحافظة الجيزة. {532,847} ، وشراكة مع وزارة القوى العاملة فى انتاج فيديو عن دور أصحاب الأعمال والشركات فى توفير بيئة عمل آمنة للمرأة [7000 وصول].

وأوضحت رئيسة المجلس أنه تم توسيع خدمات التسويق المحلى والدولى لمنتجات شبكة رائدات الأعمال التابعة للمجلس، من خلال التنسيق مع كل من مبادرة "إبداع من مصر" لبنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس لعرض منتجات الرائدات على موقع جوميا. ومبادرة SHEconomy التابعة لمنتدى الاقتصادى العاملى، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الالكترونية قوتى فى حرفتي، لتسليط الضوء على صاحبات الحرف وربطهن برائدات الأعمال لزيادة الفرص فى الدخول فى سوق العمل، {وصل عدد أعضاء المنصة 730 عضوة} ، وتنفيذ خطة عمل للتوعية والتدريب أونلاين لاسيما فى مجال التثقيف المالي، كما تم التنسيق مع منظمة العمل الدولية لإصدار نسخة أونلاين من البرنامج التدريبى صاحبات الأعمال يمضين قدما.

وفيما يتعلق بنشاط اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث فقد وصلت الانشطة إلى 54 مليون و230 ألف و170 مستفيد/ة [نساء ورجال وأطفال].

ولفتت الدكتورة مايا مرسى إلى انه تم تعزيز البنية التحتية لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة واستقبال {66,254} شكوى او استفسار على مدار العام 2020.