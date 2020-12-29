تليجراف: مصر من بين أفضل 5 اقتصادات أداء فى 2020 بنمو 3.5%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاقتصاد المصرى حقق انتعاشا فى كافة المجالات باستثناء السياحة .. ونجح نسبيا فى احتواء كوفيد

تحت عنوان "الاقتصادات الأفضل والأسوأ أداءا فى 2020"، قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن مصر كانت من بين الدول الأفضل أداءا خلال 2020 رغم الجائحة، معتمدة فى تقريرها على أرقام صندوق النقد الدولى.

وقالت إن زيادة الاستثمار القوي ، وتراجع التضخم ، ودعم الحكومة الناجح وحزم التحفيز ،ساعدت مصر على مواصلة النمو. يشير صندوق النقد الدولي إلى أن كل صناعة باستثناء السياحة قد حققت انتعاشًا ، حيث كانت تدابير احتواء كوفيد ناجحة نسبيًا.

ونتيجة لذلك ، ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5٪ خلال العام.

وقالت إن الاقتصاد البريطاني مر بعام صعب، حيث لم تنجح سلسلة من القيود لوقف انتشار فيروس كورونا، من إنقاذ المملكة المتحدة من أسوأ أداء لها منذ أكثر من 300 عام ، حيث من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10٪ ، وفقًا لأحدث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك ، فإن هذا ليس أسوأ أداء في عالم دمرته الجائحة، وفقا للصحيفة.

وعانت بريطانيا فقط من أكبر انخفاض حيث احتلت المرتبة 33 ، مع الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الهند وإسبانيا وإيطاليا التي كان أداءها أسوأ.

في الطرف الآخر من المقياس ، جذبت الصين الكثير من الاهتمام لتغيير مشاكلها. ربما كانت أول دولة تعاني من فيروس كوفيد ، ولكن بعد عمليات الإغلاق الرئيسية في أوائل العام ، تمكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تحقيق نمو متوقع بنسبة 1.9 في المائة.

وهذا يجعلها عاشر أقوى نمو هذا العام ، بناءً على أرقام صندوق النقد الدولي.

ومن بين الاقتصادات الـ5 التى كانت الأفضل أداء هذا العام، جيانا من أمريكا اللاتينية وجنوب السودان وبنجلاديش ومصر وبنين.

أما أسوأ 5 اقتصادات أداءا هذا العام فكانت من نصيب، ليبيا ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، ولبنان وفنزويلا وفيجي.