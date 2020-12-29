شكرا لقرائتكم خبر عن نقل سيدة المنوفية للمستشفى لعلاجها من السمنة المفرطة تنفيذا لتوجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية السيدة شيرين سمير عبد المقصود، والتى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور، وذلك لمعاناتها من مرض السمنة المفرطة ومرض داء الفيل، إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم لبدء العلاج.



السيدة شيرين سمير عبد المقصود

وفى لفتة إنسانية، وجه الرئيس عبد الفتاح السیسي، بعلاج شيرين سمير عبد المقصود، المقيمة بقرية بيت شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث تعاني من السمنة المفرطة، حيث وصل وزنها لأكثر من 350 كيلو، ومصابة بزيادة كبيرة فى قدمها فيما يعرف بداء "الفيل"، ما أثر سلبا على حركتها، وذلك فى لفتة إنسانية واستجابة سريعة.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السیسی بتوجيه كافة أوجه الرعاية الصحية على نفقة الدولة للسيدة شيرين التى لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي انتقل فريق طبي متخصص، وتم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين لمستشفي المخ والأعصاب بمدينة شبين الكوم لمتابعة حالتها الصحية واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وجارى مناظرة الحالة الصحية للسيدة "شيرين" من قبل استشاريين في تخصصات الجراحة، الباطنة، والأوعية الدموية، إضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم تمهيدا لإجراء جراحة عاجلة لها حسب حالتها الصحية على نفقة الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكان ”الخليج 365”، قد نشر أمس قصة معاناة ومأساة حقيقة تعيشها السيدة شيرين سمير عبدالمقصود، والتى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك لمعاناتها من مرض السمنة المفرطة ومرض داء الفيل، حيث يبلغ وزنها أكثر من 350 كيلو، مما يؤدى إلى عدم قدرتها على الذهاب دورة المياه لقضاء حاجاتها.

وقالت شيرين سمير عبد المقصود، "أعيش فى منزل بسيط مكون من غرفة واحدة وحمام ومطبخ بالطوب اللبن قد يسقط فى أى وقت بسبب قدمه، وأعول ابنتى الوحيدة وهى طالبة فى الثانوية العامة هذا العام، عقب انفصالى عن زوجى ولكنى لا أقدر على خدمتها لأننى لا أقدر على الحركة نهائيا"، مؤكدة أن مرض السمنة المفرطة بدأ عندها منذ ما يقرب من 7سنوات وداء الفيل الأمر الذى تسبب فى عدم قدرتها على المشى نهائيا، ويقوم جيرانها بمساعدتها فى عمل الطعام والشراب لعدم قدرتها على الوقوف.

وأضافت أنها ذهبت أكثر من مرة إلى الأطباء لعلاج وقامت بشراء أدوية كثيرة ومازال الحال على ما هو عليه، وأنا فى زيادة مستمرة مع العلم أننى أتناول وجبتين يوميا لكى لا يزيد جسمى ولكن جسمى يزيد يوميا.