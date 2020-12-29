شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تمدد التأشيرات السياحية شهرا بدون رسوم إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العرية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتمديد التأشيرات السياحية لكافة السياح الذين يزورن الدولة حالياً لمدة شهر إضافي وبدون أية رسوم حكومية وذلك نظراً لإغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت وتقييد حركة الدخول والخروج منها.

ويأتي ذلك-وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام)- تسهيلا على زوار الدولة من كافة أنحاء العالم الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام بها.

وتم توجيه كافة الجهات الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة على زوار الدولة والسياح ومراعاة كافة الظروف التي قد تحدث في دولهم والتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان راحة وسلامة جميع زوار دولة الإمارات.