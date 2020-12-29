شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بعلاج سيدة تعانى سمنة مفرطة من الباجور بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبدالفتاح السیسي، بعلاج شيرين سمير عبد المقصود، المقيمة بقرية بيت شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث تعاني من السمنة المفرطة حيث وصل وزنها لأكثر من 350 كيلو، ومصابة بزيادة كبيرة في قدمها فيما يعرف بداء "الفيل"، ما أثر سلبا على حركتها، وذلك في لفتة إنسانية واستجابة سريعة.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السیسي بتوجيه كافة أوجه الرعاية الصحية على نفقة الدولة للسيدة شيرين التي لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بسرعة نقل السيدة لتلقى العلاج

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على الفور انتقل فريق طبي متخصص، وتم نقل الحالة بواسطة سيارة اسعاف مجهزة وفريق من المسعفين لمستشفي المخ والأعصاب بمدينة شبين الكوم لمتابعة حالتها الصحية وإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وجاري مناظرة الحالة الصحية للسيدة "شيرين" من قبل استشاريين في تخصصات الجراحة، الباطنة، والأوعية الدموية، إضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم تمهيدا لإجراء جراحة عاجلة لها حسب حالتها الصحية على نفقة الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.