مصدر: قرار بمجازاة وكيل "صحة الجيزة" بسبب التعامل مع إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قررت مجازاة وكيل الوزارة بالجيزة وعدد من قيادات المديرية، بسبب ما وصفه بـ"التقصير في عملهم" خاصة في التعامل مع إصابات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر لمصراوي، اليوم، أن القرار تضمن وقف مكافآت وكيل الوزارة ومدير المديرية و4 من القيادات بالإدارات المختلفة.

وتحتل محافظة الجيزة المركز الثاني في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بنحو 9.6%.

وأضاف المصدر: "وزيرة الصحة تتابع الوضع والتعامل مع إصابات كورونا على أرض الواقع بصفة مستمرة وبالتنسيق مع كافة المحافظات، وشددت على ضرورة تطبيق كافة بروتوكولات العلاج ومتابعة حالة المرضى بشكل مستمر".

وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والسكان، والمتحدث باسم الوزارة، إن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تبدأ غدًا الأربعاء، جولات تفتيشية على مستشفيات العزل بجميع المحافظات؛ للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمرضى ومدى تطبيق البروتوكول العلاجي.

وأوضح "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كلفت اللجنة العلمية لإجراء تلك الجولات رفقة فرق معاونة من قطاع الطب الوقائي والرقابة والمتابعة بالوزارة، مشيرًا إلى وضع جدول لزيارة كافة مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية بداية من غدٍ حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه من المقرر إعداد تقرير مفصل عما رصدته اللجنة العلمية ولجان التفتيش عقب انتهاء الجولة، وتقديمه لوزيرة الصحة لاتخاذ اللازم.