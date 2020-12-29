شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بـ«مدينة زويل» عضوا باللجنة التنفيذية لأكاديمية الشباب العالمية GYA والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أكاديمية الشباب العالمية GYA عن اختيار الدكتور محمد الحديدي، المتخصص في العلوم الطبية الحيوية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عضوا باللجنة التنفيذية لأكاديمية الشباب العالمية GYA التي تمثل ٢٠٠ عضو من٦٠ دولة حول العالم.

وتقوم أكاديمية الشباب العالمية GYA بدعم الباحثين الشباب الأكثر تميزا في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع، كما أنها تمنح عضويتها للباحثين المتميزين عمليا وتتيح لأعضائها فرص المشاركة في البحوث المختلفة من علوم طبيعية وعلوم إنسانية.

وأعرب الدكتور محمد الحديدي عن سعادته بتعيينه باللجنة التنفيذية لأكاديمية الشباب العالمية لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وتمثيل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، خلال تلك الفترة. وأوضح أن اختياره يمكنه من التعاون مع باحثين من مختلف دول العالم، وكذلك تمثيل GYA في الفعاليات الدولية المختلفة، والتي ستضيف المزيد من الخبرات والمهارات خلال فترة عضويتها في أكاديمية الشباب، حيث تتركز الاهتمامات البحثية للدكتور الحديدي، حول دراسة علم الأوبئة، وتطور مسببات الأمراض البكتيرية المختلفة التي تنقلها الأغذية، والتي تسبب العدوى البشرية، باستخدام تحليل الجينوم المقارن وتسهم هذه الدراسات في فهم شامل لتطور الكائنات الدقيقة، وأليه انتقالها للإنسان وكشف الطرق المختلفة لمقاومة هذه البكتيريا للمضادات الحيوية المختلفة، سوف تساعد هذه الأبحاث أيضا في توفير استراتيجيات فاعلة لمكافحة العدوى البكتيرية، وبالتالي توفير موارد الدولة، كما تساعد على تحسين الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات الصحية العالمية الناجمة عن انتشار الأوبئة.

الجدير بالذكر بأن الدكتور محمد الحديدي، حصل على الماجستير عام ٢٠٠٦ في الأحياء الدقيقة، كما حصل على الدكتوراه عام ٢٠١٠ من جامعة فيرجينيا تك الأمريكية وعمل كباحث بجامعة ساسكاتشوان بكندا، جامعة بريستول بالمملكة المتحدة، جامعة جنت والمعهد العلمى للصحة العامة ببلجيكا.

كما أنه عمل أستاذا مساعدا ومشارك بجامعة المنصورة، وفى ٢٠١٨ عمل أستاذا زائرا بجامعة باث بالمملكة المتحدة.

وحصل عام ٢٠١٦ على جائزة لجنة الأحياء الدقيقة للأغذية ببروكسل للمساهمة المتميزة من العلماء الشباب في مجال الأحياء الدقيقة للأغذية، في عام ٢٠١٧ حصل، الدكتور الحديدى على برنامج القيادة الجامعية والإدارة المعادل لدرجة الماجستير في إدارة الجامعات (UNILEAD) من جامعة أولدنبورغ بالمانيا، كما حصل عام٢٠١٩ على جائزة مدينة زويل للتميز في التدريس حيث تمنح الجائزة عضوا واحدا من أعضاء هيئة التدريس المتميز والمبتكر لإنجازاته التعليمية والتدريسية.

وتعد أكاديمية GYA هي أحد أهم الأكاديميات الدولية التي تم تأسيسها في عام ٢٠١٠ والتي تهدف إلى دعم الباحثين، والتي يقع مقرها في دولة المانيا ويقودها لجنة تنفيذية مكونة من ١١ عضوا يتم انتخابهم من ضمن ٢٠٠ عضوا، كما تعمل GYA على تعزيز قدرات ومهارات القيادة لدى أعضائها لتتمكن الجيل القادم ليصبحوا قادة العالم في العلوم.