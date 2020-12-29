شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير 3 مدارس ومبنى مخازن ومركز تدريب معلمين بالزقازيق بـ46 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء وتطوير 5 مشروعات بقطاع التعليم بمركز ومدينة الزقازيق، بتكلفة إجمالية بلغت 46 مليون و400 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية لإضافة 1546 فصل جديد، بتكلفة 679 مليون و600 ألف جنيه بنطاق المحافظة، وذلك للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب، مشددا على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال، الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كافة الأعمال طبقا للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة الزقازيق، حيث شملت تلك المشروعات إنشاء مدرسة الزقازيق الرسمية للغات عمرو شبل فرحات، لإضافة 56 فصل وبتكلفة 24 مليون و700 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 72 %، وإنشاء مدرسة النكارية الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 6 مليون و400 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 70 %، بالإضافة إلى أعمال الإحلال الكلي لمدرسة نشوة للتعليم الأساسي لتطوير 11 فصل، وبتكلفة 5 مليون و800 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 70 % .

وأضاف أنه جاري تنفيذ أعمال الإحلال الكلي لمركز تدريب المعلمين، بتكلفة مالية بلغت 7 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 72 %. وأعمال إنشاء مبني مخازن لمديرية التربية والتعليم، بتكلفة مالية بلغت 2 مليون و500 جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 56 %، وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس.