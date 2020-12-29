شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفه لإزالة القمامة والإشغالات بحي الجناين بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حي الجناين بمحافظة السويس برئاسة عالية فريد رئيس الحي ومتابعة ميدانية عماد حمدي مساعد رئيس الحي، عدة حملات نظافة ورفع الإشغالات بمناطق بالقطاع الريفي. تم رفع تراكمات القمامه والإشغالات من منطقة أبو سيال على الطريق الصحراوي ومنطقة عمربن الخطاب، وتتواصل الحملات في كافة أرجاء القطاع تباعا من أجل عملية تنظيف الشوارع وتوسيعها. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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