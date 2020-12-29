شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع الحملات المكثفة للمرافق الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال إصلاح كسر خط مياه بعزبة عبدالواحد فيوض، التابعة لقرية كفرالمنشي، مشددًا بسرعة الإصلاح وعودة تشغيل المياه لأهالي القرية، وكذا رد الشيء لأصله وتمهيد الطريق أمام المواطنين بعد الانتهاء من الأعمال، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف بكفرالشيخ.

وتفقد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، الوحدة المحلية لقرية الحرية، وذلك للاطمئنان على سير العمل بها، والوقوف على بعض الشكاوى المقدمة، كما تم مراجعة اعمال الإدارة الهندسية، وقسم الإيرادات، وكذا دفتر الحضور والانصراف بالوحدة.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على سير العمل بالوحدات الصحية، وكذا متابعة حل مشاكل الصرف، وتطهير البيارات، ومحطات خفض المنسوب، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، البدء في أعمال الحفر لوضع الأساسات للوحدة الصحية بقرية غرب تيره، مشددًا على الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية للإنشاءات، وكذا الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد للعملية، بالإضافة إلى متابعة أعمال الشركة المصرية للاتصالات بمد خطوط الفيبر لتعميم خطة الدولة للتحول الرقمي.

وتفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، سير العمل بالوحدة المحلية لقرية الربع، وكذا الوحدة المحلية لقرية الساحل القبلي، وذلك للوقوف على مدى الانضباط وانتظام العمل داخل المصالح الحكومية والخدمية، لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.