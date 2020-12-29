شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مديري مستشفيين بالقليوبية بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 3 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب الدكتور حسن منصور مدير مستشفى شبين القناطر بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى قها للحجر الصحي، كما يخضع الدكتور عمرو مصطفي مدير مستشفي القناطر الخيرية للعزل المنزلي بعد إصابته بالفيروس، ليصبح عدد مديري مستشفيات المحافظة الذين اصيبوا بالفيروس ٣ مديرين بعد إصابة مدير طوخ المركزي في وقت سابق.

قيما نقلت هيئة الإسعاف بالقليوبية الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية من مستشفي قها المركزي بعد عزله بها إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفي العجوزة بالقاهرة.

في وقت سابق أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية عن ثبوت إصابة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بفيروس كورونا، حيث اثبتت الأشاعات والتحاليل والمسحة إصابته بالفيروس حيث تم نقله من استراحته بمدينة بنها إلى مستشفى عزل قها، واتخاذ إجراءات الوقاية الإحترازية بديوان المديرية والعاملين بمكتبه وتطهير الإستراحة التي كان يقيم بها.

وأكد المصدر أن صحة وكيل الوزارة مستقرة ويخضع للعلاج، حيث ظهرت عليه الأعراض منذ عدة أيام، حيث بدأ في عزل نفسه منزليا ولم يظهر في زيارة المحافظ الأخيرة لمستشفيات حميات بنها وكفر شكر المركزي التي أجراها المحافظ مؤخرا حتي تم تشخيص الحالة كورونا وتم نقله لمستشفي عزل قها وبدء يخضع لبروتوكول العلاج.