شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: الدولة استطاعت التعامل مع موجة كورونا الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الثلاثاء، إن الدولة بكل أجهزتها استطاعت التعامل مع الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تفرض علينا الاستفادة من التجربة السابقة لمكافحة الفيروس، باتباع كل الاشتراطات الاحترازية والوقائية المتخذة، ورفع الوعي لدى المواطنين للخروج من هذه الجائحة بسلام.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المناطق الصناعية والاستثمارية، والتأكد من إلتزام أصحابها باشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها.

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت عسكر، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

وأعلن محافظ الشرقية، أنه تقرر إنشاء أحياء جديدة داخل مراكز الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس، لإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات عليها، لينقل إليها سكان المناطق العشوائية والمتهالكة، والإستفادة منها في فتح محاور مرورية جديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير العواصم والمدن الكبرى في محافظات الجمهورية على غرار مشروعي الأسمرات بالقاهرة وبشائر الخير بالإسكندرية، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

واستطرد محافظ الشرقية، أنه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية داخل مدينة الزقازيق، يتم ربطه مع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، للاستفادة من منظومة التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه جاري إعداد بروتوكول تعاون بين المحافظة وإتحاد الهجن، وجهاز مدينة العاشر من رمضان، وممثلي القبائل العربية، لإنشاء مجمع مهرجانات للخيول والهجن العربية الأصيلة، وإقامة معارض دائمة للحرف والصناعات اليدوية والتراثية وذلك بأرض صحراء بلبيس، لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى المحلي والإقليمي، حيث تشتهر محافظة الشرقية بإنتاج وتربية الخيول والهجن العربية الأصيلة، وتقوم بتنظيم سباقات للهجن والخيول كل عام.

وأكد أن المحافظة تسير بخطي جيدة في التعامل مع ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى انه تم عقد لقاءات موسعة مع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمختلف القرى والمراكز، لحثهم على سرعة الإنتهاء من تقنين أوضاعهم المخالفة، والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والإستفادة من حزمة التيسيرات التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة، بشأن تخفيض سعر المتر في التصالح والتقنين.

ولاستمرار تحسين مستوي أداء العاملين بالجهاز الإداري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، أشار محافظ الشرقية إلى مشاركة المحافظة في مسابقة التميز الحكومي في نسختها الثانية، آملا في الفوز بجوائز المسابقة على المستوى الفردي والمؤسسي، لافتًا إلى أن المحافظة قد حصدت أربع جوائز خلال المسابقة في نسختها الأولى العام الماضي.

ونوه محافظ الشرقية خلال الإجتماع، أن المحافظة بصدد إعادة تطوير وتجميل مناطق فلل الجامعة والقومية، وطلبة عويضة، والتنسيق مع إدارة المرور لوضع التصور الأمثل لتعديل المسارات المرورية لتخفيف حدة الزحام بها، مع تنفيذ أعمال رصف الشوارع ورفع كفاءتها وإضفاء لمسة جمالية وحضارية عليها، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير وتجميل لشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح.

وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية وتطوير القرى الأكثر إحتياجًا بمحافظات الجمهورية، أوضح محافظ الشرقية أنه تم اختيار 25 قرية بمركز الحسينية للبدء في أعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة، وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي، وإقامة مدارس، وتوصيل غاز طبيعي للنهوض بمستوي معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

فيما أشاد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بمجهودات محافظ الشرقية المستمرة لإنجاز العديد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة، مؤكداً أن الجامعة ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد الإنتهاء من إنشاء المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان، ومستشفى الطوارئ بمركز الزقازيق، ليمثلا إضافة قوية لمنظومة الصحة بالشرقية، ويسهما في تخفيف العبء على مستشفيات جامعة الزقازيق والمستشفيات الحكومية.