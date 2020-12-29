شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لـ 324 حالة إشغال و156 حالة ضبط خلال حملة مكبرة بأشمون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد سامى سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، واللواء جمال الدغيدي، مساعد مدير أمن المنوفية، والعميد صلاح مشعال، رئيس شرطة المرافق بالمنوفية حملة مكبرة للمرور على المحلات وضبط الأسواق ورفع كافة الاشغالات بشوارع وميادين المدينة بحضور مسئولى الطب البيطرى والتموين والصحة، أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لـ (324)حالة إشغال، (156)حالة ضبط، فضلا عن تحرير (47) محضر إشغال، (30) محضر بيئة، (5) محاضر عدم وجود شهادات صحية وكذا (3) محاضر إشتراطات نظافة، (5) محاضر بيطرية، بالإضافة إلى ضبط (40)كجم لحوم حمراء ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بتكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين ولإضفاء مظهر حضاري وجمالي بنطاق المحافظة.
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