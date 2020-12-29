شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إقامة أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب لقرى في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه تم البدء في اقامة أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب من محطة جبل شيشة إلى قرى أبوالريش قبلي، وبحري، والأعقاب مباشرة بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه، وبطول 30 كم، وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى، وحتى 900 مللى بمواسير زهر مرن GRP وخرسانة سابقة الإجهاز ستربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة، إحداهما خزان أبوالريش بسعة 4 ألاف م3، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطني هذه القرى.

لافتة إلى أن ذلك يتوازى مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بربط هذه الخزانات بشبكة مياه هذه القرى، بالإضافة إلى الحل العاجل من خلال رفع كفاءة محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب، علاوة على تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات، ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ 30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى.

وكشفت رقية حماد، بأنه لحين موافقة المركز الوطني لاستخدام أراضى الدولة على الأرض المخصصة لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية، ضمن مشروع الصرف الصحي لقرى أبوالريش قبلى وبحرى، والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 225 مليون جنيه، تم الإتفاق مع الشركة المنفذة بتوفير كل ما يلزم لإستكمال شبكات الإنحدار، وذلك بالتوازى للإسراع بتنفيذ هذا المشروع في فترة زمنية قياسية .