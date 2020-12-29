شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يوجه بفتح تحقيق عاجل في فصل الطالب مصطفى شعلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح تحقيق عاجل من قبل الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، في الوقائع التي ذكرها الطالب مصطفى شعلان والمقيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة دمنهور، إثر قيام الطالب بمداخلة هاتفية لأحد البرامج الحوارية على التيلفزيون المصري، تسببت في فصله من الكلية لمدة عام.

ووجه الوزير، رئيس الجامعة بالتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤول عنها تاديبيا أيا ما كان موقعه أو وظيفته، في حال ثبوت تلك الوقائع التي ذكرها الطالب، وهو ما قد ينفي عن الطالب تهمة نشر أخبار كاذبة أو نشر الإشاعات.

وطلب الدكتور خالد عبدالغفار بموافاته بنتيجة التحقيق وكذلك موافاته خلال ٤٨ ساعة بتقرير وافي من اللجنة التي سبق للمجلس الأعلى للجامعات أن قرر تشكيلها بكل جامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع؛ لرصد وإثبات المخالفات التي ترتكب سواء من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين أو الطلاب، للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا به ما قامت اللجنة من إجراءات لرصد وإثبات تلك المخالفات.

كما طلب الوزير من الدكتور رئيس الجامعة بإعداد تقرير شامل عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.