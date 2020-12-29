شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة دمنهور: إلغاء قرار فصل مصطفى شعلان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار فصل الطالب مصطفي شعلان الطالب بالفرقة الثانية في كلية التجارة جامعة دمنهور والذى صدر قرار من مجلس التأديب في كلية التجارة بفصله لمدة عام، على خلفية خروجه في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي وائل الابراشي، للشكوي من التكدس في كلية التجارة بجامعة دمنهور، كما تم الغاء قرار فصل الطالبة ألاء نزيه التي تم فصلها أيضًا لمدة 6 شهور بسبب الشكوي من التكدس .

وأوضح رئيس جامعة دمنهور أن الطالب تقدم بتظلم اليوم وتم نظره اليوم وقرر مجلس التأديب الاستئنافي التابع لمجلس جامعة دمنهور إلغاء القرار الصادر من كلية التجارة بفصل الطالب مصطفي شعلان .

ومن ناحية أخرج خرج الطالب مصطفي شعلان في بث مباشر على صفحته من داجل مبني إدارة جامعة دمنهور يعلن فيه قرار عودته إلى الكلية ومقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور عبيد صالح وكل من ساعده في أزمته على إلغاء قرار فصله من الكلية .

ومن ناحية أخرى طالب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي وطلاب جامعة دمنهور بوضع حلول جذرية لمشكلة التكدس داخل كليات الجامعة، وقال أحدهم في التعليقات على قرار إلغاء الفصل على صفحات التواصل الإجتماعي أنه يجب وضع حلول لمشكلة التكدس منها تغليب المحتوي الالكتروني على المحتوي المباشر.