شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بكين في القاهرة: حجم الاستثمارات وصلت 7.7 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الصيني في القاهرة لياو ليتشيانج، إن حجم الاستثمارات في مصر تجاوز 7.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن بكين ضخت استثمارات جديدة مباشرة في الأسواق المصرية بما يقرب من 89 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2020 العام، بزيادة قدرها 19% عن نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي على شبكة الإنترنت رقم 17 منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وأكد أن عملية التطوير في التوسع بالمنطقة الاقتصادية الصينية بقناة السويس «تيدا»، مستمرة، لافتا إلى أن المشروع المصري الصيني المشترك للسكك الحديدية بالعاشر من رمضان يسير بشكل سلس، وكذلك منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.

وأشار لياو ليتشيانج، إلى أن تقرير البنك الدولي الخاصة بجهود مصر في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها، وانخفاض معدل الفقر لأول مرة في مصر منذ 20 عامًا لكي يصل لأدنى مستوياته، يشير إلى مدى عمق التعاون بين الصين ومصر في هذا المجال.