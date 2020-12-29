شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إقامة ثان مسجد بجامعة سوهاج بتكلفة 3 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الانتهاء من إقامة ثان مسجد بمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل في غرب مدينة سوهاج، بإجمالى تكلفة تبلغ 3 ملايين جنيه تبرع من أحد أساتذة الجامعة.

وقال رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تفقد أعمال الانتهاء من فرش وتجهيز المسجد الجديد (مسجد الدكتور صلاح أبوزيد) ايذاناً بافتتاحه يوم الجمعة القادم، لافتا إلى أن الدكتور صلاح أبوزيد رزق الأستاذ بجامعة جنوب الوادي هو من تكفل بإقامة وتجهيز المسجد الذي يقع في الجزء الجنوبي المقابل لمدينة سوهاج الجديدة، بالقرب من عمارات أعضاء هيئة التدريس، وكلية التربية الرياضية، ومجمع الملاعب الأولمبية، وبوابة الدخول الجنوبية للجامعة.

وأشار إلى أن المسجد مقام على مساحة ٣٠٠ متر مربع، وملحق به مكان للوضوء مجهز بعدد ٦ دورات للمياه، ويسع لعدد ٣٥٠ مصلي من الرجال، وأمامه متسع كبير لإقامة الصلوات الرسمية في المناسبات الدينية المختلفة، منوها بأن المسجد الجديد يعد الثاني بالجامعة الذي يتم افتتاحه بعد مرور عام من افتتاح مسجد رجل الأعمال العربي المرحوم «شاهين ناصر طوار الكواري».