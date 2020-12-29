شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يهنئ السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

وقال «عبدالعال»: «يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القاهرة بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021 معاهدين سيادتكم على بذل أقصى جهد لرفعة شأن مصرنا الغالية لتحقيق لوطننا العظيم ما يصبوا إليه، وداعيا المولى عز وجل أن يرعاكم ويبارك خطاكم ويحفظكم لمصر وشعبها ليتحقق على ايديكم مسيرة التقدم والازدهار».

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة بهذه المناسبة لكل من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، والفريق أحمد خالد سعيد قائد القوات البحرية، واللواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، واللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أركان حرب حسن عبدالشافي أحمد رئيس الرقابة الإدارية، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد محمود حسام رئيس مجلس الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس النيابة الإدارية، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وكبار مسؤولي الدولة، أعرب فيها محافظ القاهرة عن أصدق التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد دعيا الله جل علاه أن يكلل كافة الجهود بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.